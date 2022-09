Marchisio: «Juventus scollata. Allegri via? Forse aspettano la sosta» (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha detto la sua sul momento difficilissimo dei bianconeri: le dichiarazioni a Rai Sport del Principino SCOLLATI – «Il problema non è la Juve che perde, si può perdere. Se tu perdi col Monza senza mai tirare, c’è uno scollamento tra squadra, allenatore e società, si vede dalle dichiarazioni. Con una rosa importante, anche in 10 te la puoi giocare, ma questa Juve non riesce a giocare ed è preoccupante. Poi ci sono Vlahovic, Di Maria… Vlahovic non è più cresciuto da quando è arrivato. Esonerare Allegri è una soluzione? Adesso non sono dentro la Juve, mi auguro che risolvano tra loro. Il campionato è a due tappe, non vorrei si aspettasse la pausa per cambiare allenatore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ex centrocampista dellaClaudioha detto la sua sul momento difficilissimo dei bianconeri: le dichiarazioni a Rai Sport del Principino SCOLLATI – «Il problema non è la Juve che perde, si può perdere. Se tu perdi col Monza senza mai tirare, c’è uno scollamento tra squadra, allenatore e società, si vede dalle dichiarazioni. Con una rosa importante, anche in 10 te la puoi giocare, ma questa Juve non riesce a giocare ed è preoccupante. Poi ci sono Vlahovic, Di Maria… Vlahovic non è più cresciuto da quando è arrivato. Esonerareè una soluzione? Adesso non sono dentro la Juve, mi auguro che risolvano tra loro. Il campionato è a due tappe, non vorrei si aspettasse la pausa per cambiare allenatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

