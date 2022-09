Marche, si continua a scavare nel fango: ancora due dispersi (Di lunedì 19 settembre 2022) Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione e per la ricerca degli ultimi due dispersi. Mancano ancora all'appello una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco con 400 unità in campo per prestare soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione e per la ricerca degli ultimi due. Mancanoall'appello una ...

ZuccheroSugar : Una canzone che parla di speranza, per le Marche e per il mio Paese, che continua a non trovare pace. A song about… - TgLa7 : ??BREAKINGNEWS?? MALTEMPO : Potrebbero esserci dei dispersi a Cantiano, un paese delle Marche con poco piu' di 2.000… - gonta41698603 : RT @ZuccheroSugar: Una canzone che parla di speranza, per le Marche e per il mio Paese, che continua a non trovare pace. A song about hope… - Affaritaliani : Marche, si continua a scavare nel fango: ancora due dispersi - ManuLion5 : RT @ZuccheroSugar: Una canzone che parla di speranza, per le Marche e per il mio Paese, che continua a non trovare pace. A song about hope… -