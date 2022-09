Maltrattamenti in famiglia ed estorsione: arrestato un 43enne (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapriglia Irpina (Av) – Ancora un episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 43enne per “Maltrattamenti in famiglia” e “estorsione”. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri a Capriglia Irpina. Al “112” giunge la segnalazione di una lite in famiglia e immediatamente viene disposto l’invio di una pattuglia. Qualche minuto e i Carabinieri della Sezione Radiomobile giungono all’abitazione dove l’uomo convive con gli anziani genitori. I Carabinieri hanno accertato che il soggetto, trovato in evidente stato di agitazione, in più circostanze si era reso responsabile di Maltrattamenti nei confronti del padre e della madre: minacciandoli e distruggendo arredi e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCapriglia Irpina (Av) – Ancora un episodio di violenza consumatosi tra le mura domestiche. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto unper “in” e “”. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri a Capriglia Irpina. Al “112” giunge la segnalazione di una lite ine immediatamente viene disposto l’invio di una pattuglia. Qualche minuto e i Carabinieri della Sezione Radiomobile giungono all’abitazione dove l’uomo convive con gli anziani genitori. I Carabinieri hanno accertato che il soggetto, trovato in evidente stato di agitazione, in più circostanze si era reso responsabile dinei confronti del padre e della madre: minacciandoli e distruggendo arredi e ...

