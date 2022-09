yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo al test antidoping quando giocava a Cagliari - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo al test antidoping quando giocava a Cagliari - disagioscout : RT @CalcioFinanza: Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo al test antidoping quando giocava a Cagliari - sportli26181512 : #Governance #Notizie Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo quando era a Cagliari: Il nazionale s… - CalcioFinanza : Keita Balde sospeso per doping fino a dicembre: positivo al test antidoping quando giocava a Cagliari… -

Violato il protocollo di un test antidoping: sospeso 90 giorni dal Tribunale Nazionale AntidopingViolato il protocollo di un test antidoping:è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per 90 giorni. Una decisione presa per la violazione del protocollo da parte del giocatore senegalese in occasione della gara Udinese - ...è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per 90 giorni, a causa della violazione del protocollo di un test antidoping, in occasione della gara Udinese - Cagliari 5 - 1 del 3 ...Keita Balde, ex attaccante della Sampdoria, sarà squalificato per non aver rispettato il protocollo all’antidoping pur essendo negativo ...L’ex attaccante del Cagliari Keita Baldè sarà squalificato per non aver rispettato il protocollo all’antidoping pur essendo negativo L’ex attaccante del Cagliari, ora in forza allo Spartak Mosca, Keit ...