GF Vip 7 | nella prima puntata ci sarà uno scontro tra Sonia e una Vippona

Leggi su novella2000

(Di lunedì 19 settembre 2022) Primi scontri al GF Vip 7 Questa sera finalmente parte il GF Vip 7 e tanta è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà. Per lavoltastoria del reality, gli autori hanno deciso di non svelare il cast di Vipponi (fatta eccezione per tre nomi), e solo nel corso della diretta L'articolo proviene da Novella 2000.