Carolina Marconi | il tumore e le visite di routine | ' Ora sono davvero felice'

GossipNews_it : Carolina Marconi fa i controlli post tumore prima dell’ingresso al GF Vip: ''Ho urlato, mi hanno sentito fino al no… - redazionerumors : #CarolinaMarconi, con un post su Instagram, ha raccontato l'esito dei suoi ultimi esami rivelando che tac e mammogr… - zazoomblog : Tommy Vee chi è l’ex fidanzato di Carolina Marconi? Età compagna Greta Rubino figli carriera nella musica canzoni q… - VanityFairIt : Il messaggio di Blake Lively e tutte le notizie (tante) sulla veglia a Westminster per la regina Elisabetta II. E p… - infoitcultura : Carolina Marconi, esami prima del GF Vip: 'Giorni di ansia per me' -

esulta di gioia . L' influncer , che presto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente , è tornata sui social per condividere con i follower gli esiti dei ...è stata annunciata pochi giorni fa come concorrente ufficiale del GF Vip dopo tante voci che si erano susseguite negli ultimi mesi sulla sua probabile partecipazione. Non è la prima ...Carolina Marconi esulta di gioia. L'influncer, che presto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip come nuova concorrente, è tornata sui social per condividere con i ...Carolina Marconi si è sottoposta ad alcuni esami medici per controllare la sua situazione di salute. Lo scorso anno ha infatti combattuto contro un tumore al seno. Dopo aver vinto la battaglia deve co ...