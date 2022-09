Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2022 ore 13:30 (Di domenica 18 settembre 2022) Viabilità DEL 18 SETTEMBRE 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIANO RomaNO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; CI SONO DISAGI, INVECE, SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA CI SONO INCOLONNAMENTI APARTIRE DA CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; CODE ANCHE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA BIS, QUI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLA STESSA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 settembre 2022)DEL 18 SETTEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, SULLA DIRAMAZIONENORD SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIANONO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; CI SONO DISAGI, INVECE, SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DI CASTEL DI DECIMA CI SONO INCOLONNAMENTI APARTIRE DA CASTELNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO; RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; CODE ANCHE IN ESTERNA TRA FLAMINIA E CASSIA BIS, QUI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE, SULLA STESSA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra l'ospedale Villa San Pietro-Fatebenefratelli e La Storta; traff… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su via di Boccea, tra via Mattia Battistini-Metro Battistini e piazza Irnerio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su viale dei Romanisti, tra via di Torre Spaccata e viale Palmiro Togliatti - romamobilita : #Roma #viabilità Via dell'Amba Aradam, incidente e traffico rallentato altezza via di Villa Fonseca - romamobilita : #Roma #viabilità Viale delle Medaglie d'Oro, segnalato traffico rallentato per incidente altezza via Duccio Galimberti -

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 09 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 09 - 2022 ore 18:45 VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... RomaDailyNews DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ...DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ... Viabilità Roma Regione Lazio del 18-09-2022 ore 12:30 - RomaDailyNews