Udinese, Becao: «Conosciamo l'Inter, ma a casa nostra comandiamo noi»

Rodrigo Becao, difensore dell'Udinese, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro l'Inter: le dichiarazioni

Rodrigo Becao ha parlato a Dazn prima di Udinese-Inter.

LE PAROLE – «Non dobbiamo cambiare la nostra identità a seconda dell'avversario, siamo in cerca di più punti possibili. Sappiamo la qualità dell'Inter, ma siamo a casa e qui comandiamo noi».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

