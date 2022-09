Serie A, c’è Udinese-Inter: le formazioni ufficiali (Di domenica 18 settembre 2022) Le formazioni ufficiali di Udinese-Inter Si avvicina il momento del calcio di inizio alla Dacia Arena dove tra poco scenderanno in campo Udinese e Inter, nel match valido per la settima giornata della Serie A 22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Andrea Sottil e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Udinese-Inter, eccole: Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 50 Becao, 29 Bijol; 37 Pereyra, 4 Lovric, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto.A disposizione: 20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 17 Nuytinck, 19 Ehizubue, 23 Ebosse, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi.Allenatore: ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 settembre 2022) LediSi avvicina il momento del calcio di inizio alla Dacia Arena dove tra poco scenderanno in campo, nel match valido per la settima giornata dellaA 22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Andrea Sottil e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Silvestri; 18 Perez, 50 Becao, 29 Bijol; 37 Pereyra, 4 Lovric, 11 Walace, 6 Makengo, 13 Udogie; 10 Deulofeu, 9 Beto.A disposizione: 20 Padelli, 99 Piana, 2 Ebosele, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 17 Nuytinck, 19 Ehizubue, 23 Ebosse, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi.Allenatore: ...

