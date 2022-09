Mondiali ciclismo 2022, parte la rassegna iridata: programma e diretta (Di domenica 18 settembre 2022) Sono iniziati, nella nottata italiana, i Mondiali di ciclismo 2022 ospitati dall’Australia. Da oggi, 18 settembre, fino al 25 dello stesso mese sarà Wollongong l’ombelico del mondo di questo movimento sportivo così seguito. La scorsa edizione è stata vinta dal ciclista norvegese Thor Hushovd, ma in questa manifestazione tutto potrebbe mutare: le ruote veloci, se pur presenti, potrebbero lasciare grande spazio ad un percorso cittadino più impervio con strappi e dislivelli che metteranno in crisi, certamente, tutti i corridori accorsi nel continente oceanico. Mondiali ciclismo 2022: gli appuntamenti Ecco tutto quello che c’è da sapere sui Mondiali che hanno conosciuto il via ufficiale nella nottata odierna e dove sarà possibile assistere alla manifestazione in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Sono iniziati, nella nottata italiana, idiospitati dall’Australia. Da oggi, 18 settembre, fino al 25 dello stesso mese sarà Wollongong l’ombelico del mondo di questo movimento sportivo così seguito. La scorsa edizione è stata vinta dal ciclista norvegese Thor Hushovd, ma in questa manifestazione tutto potrebbe mutare: le ruote veloci, se pur presenti, potrebbero lasciare grande spazio ad un percorso cittadino più impervio con strappi e dislivelli che metteranno in crisi, certamente, tutti i corridori accorsi nel continente oceanico.: gli appuntamenti Ecco tutto quello che c’è da sapere suiche hanno conosciuto il via ufficiale nella nottata odierna e dove sarà possibile assistere alla manifestazione in ...

Eurosport_IT : ???????????????? ????????????????!!!!! ???????? Vittoria Guazzini è la campionessa del mondo a crono Under 23! - zazoomblog : Mondiali di ciclismo oro per Guazzini nell’U23 cronometro. Ganna non c’è: resta fuori dal podio - #Mondiali… - telodogratis : Ciclismo, Mondiali Wollongong: calendario gare, programma, orari e diretta tv - serieB123 : Mondiali ciclismo: Ganna settimo nella crono uomini, oro al norvegese Foss - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Mondiali di ciclismo, oro per Guazzini nell’U23 cronometro. Ganna non c’è: resta fuori dal podio -