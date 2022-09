Ligue 1 2022/2023: Psg corsaro a Lione, decide un gol di Messi (Di domenica 18 settembre 2022) Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Ligue 1 2022/2023, il Psg ha sconfitto di misura il Lione presso il Parc Olympique Lyonnais. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Galtier, che approfitta del passo falso del Marsiglia e si porta in vetta in solitaria. A regalare i tre punti al club della capitale è un gol di Lionel Messi, che ha sbloccato la gara al 5?. Splendida azione corale dei parigini, con Mbappé che prova a trovare spazio sulla sinistra, ma dopo un paio di finte scarica su Verratti. La palla arriva dunque a Messi, che scambia con Neymar e batte Antonhy Lopes. La gara si rivela piuttosto entusiasmante e piena di azioni da entrambe le parti, ma il punteggio non cambia. Nel finale Sergio Ramos trova il 2-0 con un facile tap-in dopo il ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di, il Psg ha sconfitto di misura ilpresso il Parc Olympique Lyonnais. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Galtier, che approfitta del passo falso del Marsiglia e si porta in vetta in solitaria. A regalare i tre punti al club della capitale è un gol di, che ha sbloccato la gara al 5?. Splendida azione corale dei parigini, con Mbappé che prova a trovare spazio sulla sinistra, ma dopo un paio di finte scarica su Verratti. La palla arriva dunque a, che scambia con Neymar e batte Antonhy Lopes. La gara si rivela piuttosto entusiasmante e piena di azioni da entrambe le parti, ma il punteggio non cambia. Nel finale Sergio Ramos trova il 2-0 con un facile tap-in dopo il ...

