"Il suo vizio comunista": Vittorio Feltri disintegra Enrico Letta, perché è un perdente (Di domenica 18 settembre 2022) Il Pd di Enrico Letta è destinato a perdere le prossime elezioni politiche perché non ha smarrito il vizio di essere comunista, forse non nella forma ma di sicuro nella sostanza. L'ideologia marxista si è in parte evoluta ma ha mantenuto le caratteristiche del passato, e i partiti che ha figliato assomigliano a chi li ha generati. Il problema è che a distanza di molti anni dalla fine del sovietismo non si è ancora esaurita una mentalità russa, la quale continua a influenzare il comportamento dei compagni. Niente di spaventoso, siamo tutti consapevoli che il socialismo reale ha avuto un ruolo drammatico nella vita di tanti Paesi, compreso il nostro. Ora però sarebbe giunto il momento di rivedere la storia, cioè di aggiornare le idee rendendole compatibili con l'attualità. Operazione che non sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Il Pd diè destinato a perdere le prossime elezioni politichenon ha smarrito ildi essere, forse non nella forma ma di sicuro nella sostanza. L'ideologia marxista si è in parte evoluta ma ha mantenuto le caratteristiche del passato, e i partiti che ha figliato assomigliano a chi li ha generati. Il problema è che a distanza di molti anni dalla fine del sovietismo non si è ancora esaurita una mentalità russa, la quale continua a influenzare il comportamento dei compagni. Niente di spaventoso, siamo tutti consapevoli che il socialismo reale ha avuto un ruolo drammatico nella vita di tanti Paesi, compreso il nostro. Ora però sarebbe giunto il momento di rivedere la storia, cioè di aggiornare le idee rendendole compatibili con l'attualità. Operazione che non sta ...

