Guerra in Ucraina, l’inviato del Papa coinvolto in una sparatoria (Di domenica 18 settembre 2022) l’inviato di Papa Francesco in Ucraina, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, è rimasto coinvolto in una sparatoria. A riportarlo è il sito Vatican News. Il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski stava portando aiuti alla popolazione Ucraina quando il convoglio è stata attaccato “Oggi è un giorno particolare – ha raccontato il cardinale Krajewski – perché sono nove anni da quando il Santo Padre mi ha scelto come elemosiniere e da quando sono stato ordinato vescovo”. Era infatti il 17 settembre 2013 quando ha ricevuto la consacrazione episcopale in una Messa celebrata presso l’altare della cattedra nella basilica vaticana, alla presenza di Papa Francesco. E proprio in questo 17 settembre, forte del mandato del Papa che lo ha inviato in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 settembre 2022)diFrancesco in, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, è rimastoin una. A riportarlo è il sito Vatican News. Il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski stava portando aiuti alla popolazionequando il convoglio è stata attaccato “Oggi è un giorno particolare – ha raccontato il cardinale Krajewski – perché sono nove anni da quando il Santo Padre mi ha scelto come elemosiniere e da quando sono stato ordinato vescovo”. Era infatti il 17 settembre 2013 quando ha ricevuto la consacrazione episcopale in una Messa celebrata presso l’altare della cattedra nella basilica vaticana, alla presenza diFrancesco. E proprio in questo 17 settembre, forte del mandato delche lo ha inviato in ...

GiovaQuez : 'Sono sempre stato filo Ucraina. Putin ha invaso un Paese sovrano quasi senza dichiarare guerra. Dobbiamo aiutare g… - nelloscavo : Il Cardinake Krajewski in missione sul fronte di guerra in #Ucraina e inviato dal Papa è stato coinvolto in una spa… - davcarretta : Orsini dice che lui aveva previsto tutto sulla guerra della Russia in Ucraina Ecco la realtà. -