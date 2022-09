De Magistris a TPI | “Dialogo con il M5S? Solo se diventano più progressisti”

Leggi su tpi

(Di domenica 18 settembre 2022) “Come mai si continua a chiamare il Pd di sinistra? Ha fatto la buona scuola il jobs act, ha distrutto l’articolo 18?, così il leader di Unione Popolare Luigi Dea Tpi a margine della terza e ultima serata del Tpi Fest di Bologna, che ha ospitato tra gli altri il leader delGiuseppe Conte e il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Secondo l’ex sindaco di Napoli, “ormai esiste un grande centro”. “In questo Draghi è stato efficace con il suo pensiero unico: il draghismo. Alla fine in politica estera se vince Meloni o Letta non cambia nulla, nei rapporti con il fossile non cambia nulla e nemmeno nel jobs act”. Perché? “Il centro è un luogo più comodo, dove c’è il compromesso morale e ci si mette d’accordo. Ma quando parlo di sinistra penso al ripudio della guerra, alla giustizia sociale, alla sanità e all’acqua ...