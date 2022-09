Brentford vs Arsenal – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 settembre 2022)tornano in campo in Premier League con il derby londinese di domenica 18 settembre, anticipato dalle 14 alle 12 in vista dei funerali della Regina Elisabetta II. L’ultima volta i Bees hanno vinto per 5-2 contro il Leeds United, mentre la squadra di Mikel Arteta ha recentemente superato l’FC Zurigo per 2-1 in Europa League. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreGiovedì alle 14:00 è stato un giorno importante per ilFootball Club: il talismano Ivan Toney si è guadagnato la sua prima convocazione nella rosa dell’Inghilterra per le partite di Nations League di settembre, e un posto nella squadra di Gareth ...