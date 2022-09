Bersani | “Autonomia differenziata? Per la Lega ci guadagnano Nord | Sud | Est e Ovest Da noi si dice che allevano maiali tutti di prosciutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 settembre 2022) “La destra è partita in vantaggio e noi stiamo rimontando al rush finale. Ma è molto importante che ci chiediamo per quale motivo la destra è partita in vantaggio. Perché c’è un’ondata di destra in Italia? No, non c’è. Certo, ci sono i fascisti, evidenti, espliciti o mascherati. E si si stanno un po’ ringalluzzendo perché sperano che arrivi il momento. Ma la destra, in realtà, è partita in vantaggio per motivi più leggeri e superficiali di quello che possiamo pensare. Ecco perché ritengo che possiamo vincere“. Così Pier Luigiesordisce nel suo intervento sul palco di Reggio Calabria assieme a Enrico Letta e a Roberto Speranza. Il deputato di LeU spiega: “Loro dopo essersi bastonati per tre anni, in una settimana si sono ammucchiati. Non diciamo che si sono mica uniti: si sono ammucchiati. Noi, coni limiti, abbiamo dato invece una ...