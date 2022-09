Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Kenae Dolphus (Di sabato 17 settembre 2022) Il giorno 12 aprile 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Kenae Dolphus. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a sprofondare nell’abisso del cibo anche per colmare il vuoto della perdita della madre, senza poi trovare una strada di ritorno. E come vedremo, nemmeno i dottor Now riuscirà a fare più di tanto. Vite al limite – Kenae Dolphus Kenae, la protagonista, ha 41 anni, vive a Nacogdoches, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 278 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 32 kg per ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 settembre 2022) Il giorno 12 aprile 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a sprofondare nell’abisso del cibo anche per colmare il vuoto della perdita della madre, senza poi trovare una strada di ritorno. E come vedremo, nemmeno i dottor Now riuscirà a fare più di tanto.al, la protagonista, ha 41 anni, vive a Nacogdoches, Texas, e all’inizio del suo percorso pesa 278 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, perdendo 32 kg per ...

