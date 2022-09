Pioli vs Spalletti: i numeri parlano chiaro! (Di sabato 17 settembre 2022) Tic Tac, Tic Tac, il tempo più passa e più il big match Milan-Napoli si avvicina. La sfida sembra già importante per le sorti del campionato. Le due squadre più in forma del campionato sono pronte a regalare al Meazza un degno spettacolo. Napoli Elmas Milan Pioli contro Spalletti, ormai una sfida che si accende ancora di più. Entrambi allenatori dell’Inter, ma spesso avversari in campo. Uno campione d’Italia, l’altro vuole fregare il trono e diventarlo. Stessi modulo (il 4-2-3-1), tanti campioni e tanti assi nelle proprie maniche. Ma ci sono anche i numeri, che non vanno mai sottovalutati. Quest’anno entrambe sono imbattute (sia in Italia e sia in Champions League) al momento; per giunta entrambe a 14 punti e in testa, con l’Atalanta a fare da terza in comodo. In casa però il Milan però si esalta (maggiori le vittorie in ... Leggi su rompipallone (Di sabato 17 settembre 2022) Tic Tac, Tic Tac, il tempo più passa e più il big match Milan-Napoli si avvicina. La sfida sembra già importante per le sorti del campionato. Le due squadre più in forma del campionato sono pronte a regalare al Meazza un degno spettacolo. Napoli Elmas Milancontro, ormai una sfida che si accende ancora di più. Entrambi allenatori dell’Inter, ma spesso avversari in campo. Uno campione d’Italia, l’altro vuole fregare il trono e diventarlo. Stessi modulo (il 4-2-3-1), tanti campioni e tanti assi nelle proprie maniche. Ma ci sono anche i, che non vanno mai sottovalutati. Quest’anno entrambe sono imbattute (sia in Italia e sia in Champions League) al momento; per giunta entrambe a 14 punti e in testa, con l’Atalanta a fare da terza in comodo. In casa però il Milan però si esalta (maggiori le vittorie in ...

gippu1 : In testa alla serie A ci sono dunque tre allenatori esonerati da Maurizio Zamparini in due società diverse: Luciano… - Roma743BC : RT @emilianoavanti: non vedo pioli ?? on fire non vedo sarri ?? er cicca non vedo allegri ??cortomuso non vedo Spalletti ??pelatodemmerda… - 1974Ae7 : @m_baldoni87 @m_dazzi @RidTheRock Pioli è dal 2019 al milan e Spalletti cosa ha vinto con il napoli??? - MilanSpazio : Spalletti e Pioli a confronto: il tecnico del Milan ci è riuscito solo una volta - m_baldoni87 : @1974Ae7 @m_dazzi @RidTheRock Allora tutti gli altri allenatori che nel giro di qualche mese riescono a dare un'ide… -