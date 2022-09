Per Meloni, "l'aumento del gas è colpa della speculazione, serve un tetto anche a livello nazionale" (Di sabato 17 settembre 2022) AGI. - "Ora dobbiamo capirci: la ragione per la quale il prezzo del gas sale non è che la Russia l'ha aumentato. Ovviamente la Russia ci gioca, ma la ragione è che ci sono grandi player nella borsa di Amsterdam che decidono di far salire il prezzo". Lo afferma la leader di FdI Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento alla terza festa nazionale di Aepi. "Il tema- aggiunge- non è quindi continuare a trovare risorse da dare alla speculazione, non è trovare altre risorse da farsi fregare. Qui c'è chi sta facendo soldi a palate senza una ragione. Quindi la prima cosa è riuscire a mettere un tetto al prezzo del gas. Questa è una misura che puo' fare l'Europa ma anche l'Italia, se l'Europa è lenta". Il presidente di Aepi, Mino Dinoi ha concluso sottolineando che "come Confederazione chiediamo il taglio ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI. - "Ora dobbiamo capirci: la ragione per la quale il prezzo del gas sale non è che la Russia l'ha aumentato. Ovviamente la Russia ci gioca, ma la ragione è che ci sono grandi player nella borsa di Amsterdam che decidono di far salire il prezzo". Lo afferma la leader di FdI Giorgia, nel corso del suo intervento alla terza festadi Aepi. "Il tema- aggiunge- non è quindi continuare a trovare risorse da dare alla, non è trovare altre risorse da farsi fregare. Qui c'è chi sta facendo soldi a palate senza una ragione. Quindi la prima cosa è riuscire a mettere unal prezzo del gas. Questa è una misura che puo' fare l'Europa mal'Italia, se l'Europa è lenta". Il presidente di Aepi, Mino Dinoi ha concluso sottolineando che "come Confederazione chiediamo il taglio ...

elio_vito : Vorrei dire a Meloni, che difende Orban, che non basta vincere le elezioni per essere democratici. Anche Putin vins… - CarloCalenda : Le stesse cose le diceva Salvini prima di andare al Governo, le stesse cose le dicevano Di Maio e Grillo. La Meloni… - pbersani : Cara Meloni, se una donna non vuole abortire ma per lei avere un figlio è un problema, nella mia regione sa dove an… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: 'Il #Pd deve governare, lo mettiamo in #Costituzione?': lo sfottò di #GiorgiaMeloni ad #EnricoLetta. E poi la leader #… - FazioFazio1960 : @LiciaRonzulli Se FI ha avuto il coraggio di candidarti noi non abbiamo il pelo sullo stomaco per votarvi, voto la Meloni! -