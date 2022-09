Nuovo stadio, entro fine mese via al dibattito pubblico (Di sabato 17 settembre 2022) Presto il via al dibattito pubblico per il Nuovo stadio di Inter e Milan Giorni importanti sul fronte Nuovo stadio per Inter e Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport in edcola oggi, entro fine mese inizierà il dibattito pubblico coordinato da Andrea Pillon, la cui relazione finale sarà decisiva per le due società. “Al termine dei dieci incontri, che dovrebbe essere a novembre, Pillon redigerà un parere non vincolante da sottoporre al Consiglio comunale e ai club. Uno degli argomenti più caldi è il futuro di San Siro. Alcune forze politiche cittadine, come i Verdi e parte del Pd, contestano l’abbattimento totale senza la conservazione di qualche elemento del Meazza, presente tra i 16 punti ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Presto il via alper ildi Inter e Milan Giorni importanti sul fronteper Inter e Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport in edcola oggi,inizierà ilcoordinato da Andrea Pillon, la cui relazione finale sarà decisiva per le due società. “Al termine dei dieci incontri, che dovrebbe essere a novembre, Pillon redigerà un parere non vincolante da sottoporre al Consiglio comunale e ai club. Uno degli argomenti più caldi è il futuro di San Siro. Alcune forze politiche cittadine, come i Verdi e parte del Pd, contestano l’abbattimento totale senza la conservazione di qualche elemento del Meazza, presente tra i 16 punti ...

