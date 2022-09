MotoGP, Fabio Quartararo: “Il problema è il motore: lenti sul rettilineo. Ho il passo, ma in qualifica…” (Di sabato 17 settembre 2022) Fabio Quartararo scatterà dalla sesta piazzola nel GP di Aragon 2022, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito spagnolo. Il leader del campionato ha faticato a esprimersi al meglio durante le qualifiche e si dovrà accontentare di partire dalla seconda fila, mentre Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position e continua a mettergli pressione. Il centauro della Yamaha dovrà inventarsi nuovamente una risalita complessa per evitare di perdere ulteriore terreno nei confronti dell’alfiere della Ducati (vincitore delle ultime quattro gare), ora distante soltanto 30 punti in classifica generale dopo averne recuperati ben 61 nelle ultime quattro uscite. Fabio Quartararo ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Sul passo siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022)scatterà dalla sesta piazzola nel GP di Aragon 2022, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito spagnolo. Il leader del campionato ha faticato a esprimersi al meglio durante le qualifiche e si dovrà accontentare di partire dalla seconda fila, mentre Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position e continua a mettergli pressione. Il centauro della Yamaha dovrà inventarsi nuovamente una risalita complessa per evitare di perdere ulteriore terreno nei confronti dell’alfiere della Ducati (vincitore delle ultime quattro gare), ora distante soltanto 30 punti in classifica generale dopo averne recuperati ben 61 nelle ultime quattro uscite.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Sulsiamo ...

