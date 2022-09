Zelensky conferma: 'Liberata quasi l'intera regione di Kharkiv' (Di venerdì 16 settembre 2022) ' Oggi quasi l'intera regione di Kharkiv è stata Liberata '. Lo ha annunciato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky su Telegram, aggiungendo che 'si tratta di un risultato senza precedenti per ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 settembre 2022) ' Oggil'diè stata'. Lo ha annunciato il presidente dell'Ucraina Volodymyrsu Telegram, aggiungendo che 'si tratta di un risultato senza precedenti per ...

huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : - GimmiJovinelli : Buon giorno Italia.! Il Presidente Zelensky conferma su Telegram quanto da me detto l'altro ieri, e quindi purtropp… - Bighouse66 : RT @putino: “Si sono resi conto che il comando russo era mediocre e che ci si attende che vengano sconfitti in Ucraina in tutte le direzion… - CarlaGhizzani : RT @putino: “Si sono resi conto che il comando russo era mediocre e che ci si attende che vengano sconfitti in Ucraina in tutte le direzion… -