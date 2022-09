Ucraina: polizia Kiev, 'a Kharkiv identificate 10 camere di tortura' (Di venerdì 16 settembre 2022) Kiev, 16 set. (Adnkronos) - Il capo della polizia nazionale Ucraina Ihor Klymenko ha affermato che nella regione di Kharkiv c'erano dieci camere dove i russi torturavano gli ucraini. In un briefing a Kiev, Klymenko ha affermato che nell'ultima settimana le forze dell'ordine ucraine hanno aperto 204 procedimenti penali relativi a crimini di guerra commessi dagli occupanti. "Oggi - ha aggiunto - posso parlare della presenza di almeno dieci camere di tortura sul territorio della regione di Kharkiv. Due di esse si trovano a Balaklia". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022), 16 set. (Adnkronos) - Il capo dellanazionaleIhor Klymenko ha affermato che nella regione dic'erano diecidove i russivano gli ucraini. In un briefing a, Klymenko ha affermato che nell'ultima settimana le forze dell'ordine ucraine hanno aperto 204 procedimenti penali relativi a crimini di guerra commessi dagli occupanti. "Oggi - ha aggiunto - posso parlare della presenza di almeno diecidisul territorio della regione di. Due di esse si trovano a Balaklia".

