Perché l’Italia è ancora ferma a Mussolini di S Rizzo e A Campi

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 settembre 2022) Nelle decisioni riguardanti la toponomastica l’ultima parola spetta sempre alla Prefettura. Si potrebbe credere che a dispetto dei poteri attribuitigli dalla legge del 1927 il prefetto si limiti di solito a prendere atto delle decisioni dell’amministrazione comunale. Ma non è così. E c’è un caso eclatante che lo dimostra in un paese nella provincia di Caserta famosolì, di fronte a una taverna distante un centinaio di metri dal luogo dove ora si trova la stazione ferroviaria, il 26 ottobre 1860 si incontrarono Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Nel 1998 c’è a Vairano Patenora una giunta di centrodestra. Il sindaco è un ex democristiano sostenuto anche dagli ex missini. Così viene fuori una bella pensata: dedicare una via a Giuseppe Bottai.proprio Bottai? Chissà… Squadrista della prima ora, non è nemmeno dei più scalmanati. Ma nel ...