Paura da camice bianco? Come capire se hai un problema di pressione alta (Di venerdì 16 settembre 2022) Molto spesso quando andiamo a parlare con un medico si alza la nostra pressione, ma è un problema legato solo a quello oppure no? Iniziamo dicendo che in alcune persone quando vedono un medico hanno una Paura che può fargli alzare, ed anche di molto, i loro valori, Come la pressione sanguigna, ma non solo, possono avere anche problemi di tachicardia. (pixabay)Il tutto è dovuto ad una sorta di apprensione per quanto riguarda un controllo del medico, probabilmente per la Paura di stare male e non avere tutto completamente sotto controllo ecco che si scatenano varie problematiche. Spesso tutto è riconducibile all’ansia, solamente in pochi casi ci sono altre problematiche che possono causare questa ipertensione da ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 settembre 2022) Molto spesso quando andiamo a parlare con un medico si alza la nostra, ma è unlegato solo a quello oppure no? Iniziamo dicendo che in alcune persone quando vedono un medico hanno unache può fargli alzare, ed anche di molto, i loro valori,lasanguigna, ma non solo, possono avere anche problemi di tachicardia. (pixabay)Il tutto è dovuto ad una sorta di apprensione per quanto riguarda un controllo del medico, probabilmente per ladi stare male e non avere tutto completamente sotto controllo ecco che si scatenano varietiche. Spesso tutto è riconducibile all’ansia, solamente in pochi casi ci sono altretiche che possono causare questa ipertensione da ...

ASgrulletti : RT @MondoDemLab: @EnricoBorghi1 'Non ho paura del ritorno delle camice nere. Però è nel DNA di una destra sovranità poter ammiccare a ques… - EnricoBorghi1 : RT @MondoDemLab: @EnricoBorghi1 'Non ho paura del ritorno delle camice nere. Però è nel DNA di una destra sovranità poter ammiccare a ques… - MondoDemLab : @EnricoBorghi1 'Non ho paura del ritorno delle camice nere. Però è nel DNA di una destra sovranità poter ammiccare… - filadelfo72 : Come potremmo affrontare e superare la paura e l’ipertensione da camice bianco -