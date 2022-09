MotoGP oggi | GP Aragon 2022 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di venerdì 16 settembre 2022), venerdì 16 settembre, prenderà il via il weekend del GP di, tappa del Motomondiale. Sull’impegnativo tracciato spagnolo i centauri dovranno trovare la quadra dell’assetto nel più breve tempo possibile per garantirsi un set-up adeguato in vista delle qualifiche di domani e delle gare domenicali. Inriparte la sfida iridata tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia. Il francese della Yamaha ha ancora un buon margine su Pecco in classifica, pari a 30 lunghezze, ma nelle ultime uscite il pilota della Ducati ha recuperato più di 60 punti, grazie alle quattro vittorie consecutive ottenute. Adi ricordi sono molto positivi per Bagnaia che l’anno scorso vinse la sua prima gara in top-class, al termine di uno straordinario confronto con Marc Marquez. Il fenomeno nativo di Cervera, ...

gigasss1 : @albyporta La motogp costa troppo, tutto merito della Honda che volle togliere i 2T dalle corse, oggi se porti i so… - ZonaBianconeri : RT @SSportNetwork: #SuperSportNews! L'originale! #ChampionsLeague ripartenza #Inter, flop #Atletico, oggi #Milan #Juve e #Napoli; #GiudiceS… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #ChampionsLeague ripartenza #Inter, flop #Atletico, oggi #Milan #Juve e #Napoli;… - lacittanews : ROMA - I riflettori al Gran Premio di Aragon saranno tutti su Marc Marquez, che oggi reso noto il suo ritorno in pi… - JulioCesare12 : Ci voleva qualche giorno di tranquillità tra F1, volley, basket, tennis e motogp: fortunatamente oggi non c'è nessun sport -

... quando sconfisse Marquez in un duello serrato, impresso ancoranei nostri ricordi. Che cosa ... Il GP di Aragon è in diretta domenica 18 settembre alle 14 su Sky Sporte in streaming su NOW ......quelle sfide da bambino si sarebbero ripresentate da grande inPecco: 'Con Enea ho sempre avuto un buon rapporto, sin da quando eravamo bambini. Gli italiani nostri coetanei che corrono...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Pecco Bagnaia ha parlato del suo stato di forma dopo le ultime vittorie in MotoGP, dichiarando di non sentire la pressione.