Il Sigaro Toscano premiato come migliore al mondo (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) - Manifatture Sigaro Toscano trionfa al Cigar Trophy, battendo la concorrenza internazionale con il Sigaro Antico Toscano Roma, 16 settembre 2022 – Trionfo del Sigaro Antico Toscano eletto “Best Cigar OtherCountries” durante la Cigar Trophy Award Ceremony 2022; a sancire la vittoria i consumatori, grazie alla votazione online organizzata dall'autorevole rivista internazionale Cigar Journal. A ricevere il prestigioso riconoscimento, consegnato durante la cerimonia di premiazione tenutasi presso l'InterTabac a Dortmund, è stato Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di Manifatture Sigaro Toscano. “Questo è un ulteriore riconoscimento per tutte le persone che sono dietro a questo successo: partendo dalla nostra filiera e dai nostri ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) (Adnkronos) - Manifatturetrionfa al Cigar Trophy, battendo la concorrenza internazionale con ilAnticoRoma, 16 settembre 2022 – Trionfo delAnticoeletto “Best Cigar OtherCountries” durante la Cigar Trophy Award Ceremony 2022; a sancire la vittoria i consumatori, grazie alla votazione online organizzata dall'autorevole rivista internazionale Cigar Journal. A ricevere il prestigioso riconoscimento, consegnato durante la cerimonia di premiazione tenutasi presso l'InterTabac a Dortmund, è stato Stefano Mariotti, Amministratore Delegato di Manifatture. “Questo è un ulteriore riconoscimento per tutte le persone che sono dietro a questo successo: partendo dalla nostra filiera e dai nostri ...

paolopicone70 : RT @ITALICOM1: #Export #Primopiano Il sigaro Toscano premiato come il migliore al mondo - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: #Export #Primopiano Il sigaro Toscano premiato come il migliore al mondo - ITALICOM1 : #Export #Primopiano Il sigaro Toscano premiato come il migliore al mondo - intoscana : Venti milioni di euro per garantire il futuro della filiera italiana del tabacco Kentucky. L’accordo è stato sottos… - Ulisseonline : Cava de' Tirreni, dal dal 16 al 18 settembre a piazza Abbro eventi celebrativi delle Manifatture Sigaro Toscano - -