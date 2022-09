UEFAcom_it : ????? Buon compleanno a Roberto Donadoni, tre volte vincitore della Coppa dei Campioni/#UCL con l'@acmilan ?????? - PianetaMilan : #Donadoni: “Con più continuità, #Leao entrerà nell’elite dei calciatori” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - milansette : Donadoni su Leao: 'Ha un potenziale ottimo: con più continuità sarà nell'elite' #acmilan #rossoneri - WgAlenta : RT @MilanNewsit: Donadoni su Leao: 'Ha un potenziale ottimo: con più continuità sarà nell'elite' - MilanNewsit : Donadoni su Leao: 'Ha un potenziale ottimo: con più continuità sarà nell'elite' -

... l'ex preparatore di(prima al Livorno poi a Bologna e anche in Cina allo Shenzhen), dovrebbe cominciare a incidere più concretamente - secondo Tuttosport - ma sempre in sinergiai vari ......Giovanni Andreini arruolato a luglio dal club di Andrea Agnelliil ruolo di coordinatore di tutte le aree legate alla performance della squadra di Allegri. L'ex preparatore di Roberto, ...Intervistato in esclusiva ai microfoni del QS, Roberto Donadoni ha commentato alcune situazioni in casa Milan, soffermandosi in particolare su quelle di ...Venti minuti e poi basta. Gli avversari vanno di più e non solo un problema mentale, ma anche fisico. Tutti risultano più rapidi, intensi e reatti ...