Demi Moore tra i protagonisti degli episodi di Feud 2 (Di venerdì 16 settembre 2022) L'attrice Demi Moore farà parte dei protagonisti degli episodi di Feud 2, la seconda stagione della serie antologica. Demi Moore reciterà in Feud 2, la seconda stagione della serie antologica proditta da Ryan Murphy per FX. Le riprese del progetto sono attualmente in corso e il racconto sarà composto da otto episodi. Le puntate inedite di Feud racconteranno la storia di quanto accaduto dopo che Truman Capote ha usato le sue amicizie per scrivere alcuni passaggi del romanzo Answered Prayers, in cui svelava i segreti dell'alta società di New York. Demi Moore avrà la parte di Ann Woodward, un'ex showgirl e attrice radiofonica che è stata accusata di aver ucciso il marito ...

