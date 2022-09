Sophie Codegoni: “L’ho visto in ginocchio, credevo fosse caduto”. Il retroscena sulla proposta di matrimonio di Basciano a Venezia (Di giovedì 15 settembre 2022) “L’ho visto in ginocchio, credevo fosse caduto”. Con una sincerità disarmante, Sophie Codegoni ha rivelato questo retroscena inedito legato alla proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno Alessandro Basciano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Le immagini di lui inginocchiato, con l’anello in mano, sul tappeto rosso, davanti ai flash di centinaia di fotografi, avevano fatto il giro del mondo, suscitando anche indignazione visto il contesto non proprio adatto a queste “carrambate”. Tanto più che si trattava della presentazione di The Son, un film cupo con al centro il dramma della depressione. “È stato un momento magico”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) “in”. Con una sincerità disarmante,ha rivelato questoinedito legato alladiricevuta dal suo compagno Alessandrosul red carpet del Festival del Cinema di. Le immagini di lui inginocchiato, con l’anello in mano, sul tappeto rosso, davanti ai flash di centinaia di fotografi, avevano fatto il giro del mondo, suscitando anche indignazioneil contesto non proprio adatto a queste “carrambate”. Tanto più che si trattava della presentazione di The Son, un film cupo con al centro il dramma della depressione. “È stato un momento magico”, ha detto ...

