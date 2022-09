Roma HJK 3-0 LIVE: tris di Belotti, primo gol in giallorosso per il Gallo (Di giovedì 15 settembre 2022) Allo Stadio Olimpico, Roma e HJK Helsinki si sfidano per la seconda giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Olimpico, la sfida Roma HJK valida per la seconda giornata della Europa League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma HJK 3-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro Zaniolo – Sponda di Belotti per Zaniolo che calcia in una frazione di seconda col mancino dal limite dell’area. Tiro largo che non preoccupa il portiere avversario. 5? Doppio tiro Helsinki – Hostikka arriva due volte al tiro da fuori area. Il primo viene respinto da un difensore, sulla ribattuta l’attaccante degli ospita manda alle stelle. 12? Ammonizione Helsinki – Pasticcio in difesa dei finlandesi con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Allo Stadio Olimpico,e HJK Helsinki si sfidano per la seconda giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico, la sfidaHJK valida per la seconda giornata della Europa League 2022-23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiHJK 3-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro Zaniolo – Sponda diper Zaniolo che calcia in una frazione di seconda col mancino dal limite dell’area. Tiro largo che non preoccupa il portiere avversario. 5? Doppio tiro Helsinki – Hostikka arriva due volte al tiro da fuori area. Ilviene respinto da un difensore, sulla ribattuta l’attaccante degli ospita manda alle stelle. 12? Ammonizione Helsinki – Pasticcio in difesa dei finlandesi con ...

