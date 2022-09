“Quando sarò sottoterra, gli occhi li riaprirò”: addio a Irene Papas (Di giovedì 15 settembre 2022) Irene Papas, all’anagrafe Irene Lelekou, è scomparsa a 96 anni: nel 2018 era stato annunciato che Irene Papas soffriva ormai da cinque anni di Alzheimer e da allora l’attrice si era ritirata a vita privata. L’attrice nacque il 3 settembre 1926 a Chiliomodi, piccolo paese del Peloponneso non lontano da Corinto. La madre era una maestra elementare e il padre insegnava drammi classici: incoraggiata dalla famiglia, Papas iniziò a studiare recitazione fin dai 12 anni e si trasferì ad Atene, dove fece la ballerina e la cantante. Nel 1943 sposò il regista greco Alkis Papas e decise di tenere il suo cognome anche Quando, dopo quattro anni, i due decisero di separarsi. Dopo le esperienze a teatro in Grecia, Papas conquistò la notorietà nei ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 15 settembre 2022), all’anagrafeLelekou, è scomparsa a 96 anni: nel 2018 era stato annunciato chesoffriva ormai da cinque anni di Alzheimer e da allora l’attrice si era ritirata a vita privata. L’attrice nacque il 3 settembre 1926 a Chiliomodi, piccolo paese del Peloponneso non lontano da Corinto. La madre era una maestra elementare e il padre insegnava drammi classici: incoraggiata dalla famiglia,iniziò a studiare recitazione fin dai 12 anni e si trasferì ad Atene, dove fece la ballerina e la cantante. Nel 1943 sposò il regista greco Alkise decise di tenere il suo cognome anche, dopo quattro anni, i due decisero di separarsi. Dopo le esperienze a teatro in Grecia,conquistò la notorietà nei ...

VandaLaTorre2 : Comunque quando il mulino bianco dice cerca la tua felicità significa che ognuno ha il suo punto di approdo. Il mio… - milkshakesks : E quando sarò io quella che gli spara la pasta nelle orecchie then WHAT - xquantoconcerne : @toselluc Da persona che da parecchi anni va abitualmente a vedere il Monza, ti dico di non aspettarti troppo. Però… - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #IrenePapas ??? RIP?? 2001: Università di Roma (Dottorato in Arti e Lettere).?? 'Dopo, quando sarò sottoterra, gli occhi li… - uhblueside : no voi non capite se quando jieun canterà eight al concerto non dovesse esserci anche yoongi io sarò inconsolabile… -