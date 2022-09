Le sanzioni contro Putin sono qui per restare | dice von der Leyen Ne servono altre

(Di giovedì 15 settembre 2022) "Lequi per. Questo è il momento della determinazione, non dell’appeasement”,

GiovaQuez : Di Battista: 'Voi del PD siete il partito della guerra anche se tentate di lavarvi la coscienza sventolando la band… - fattoquotidiano : Gli Stati Uniti valutano nuove sanzioni contro la Cina. E chiedono ai paesi europei di partecipare - EmbaCubaItalia : Il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dal governo degli Stati Uniti contro #Cuba ???? per sei decenn… - lorenzhaus : RT @italiano967: Centinaia di trattori hanno bloccato ieri la città di Caserta per protestare contro il massacro forzato di 140.000 capi di… - SimoneSalazzari : RT @MarcoFattorini: Von der Leyen: «Voglio essere chiara, le sanzioni sono destinate a rimanere. Questo è il momento di mostrare determinaz… -

... mostra un suo biglietto privato nel quale l'ambasciatore riconosce al partito del presidente del Copasir l'impegno nella Nato e il sostegno allela Russia. Urso è cauto, però, ...Non è un segreto, del resto, che forze come Lega o M5S frenano apertamente sullealla ... l'ex ambasciatore Usa Volker punta il ditoFratelli d'Italia e Lega La rivelazione degli Usa: ...Non è il momento dell’appeasement. La presidente della Commissione ha fatto bene a smentire la narrazione alimentata dal Cremlino sulle sanzioni più dannose per l’Ue che per la Russia ...(ANSA) - GINEVRA, 12 SET - Il vice capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Nada Al Nashif, ha denunciato oggi le 'intimidazioni' nei ...