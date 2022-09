Elezioni 2022, centrodestra diviso su scostamento: botta e risposta Meloni-Salvini (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) – botta e risposta tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni sullo scostamento di bilancio. Nel centrodestra “abbiamo sensibilità diverse, Giorgia mi dice ‘aspettiamo, e facciamo riforme più complessive, non mettiamo soldi subito per aiutare la gente a pagare le bollette, aspettiamo l’Europa’, ma se l’Europa dorme io cosa faccio, licenzio un milione di persone?”. Così il leader della Lega in serata. “E’ qualche giorno che mi sorprendono le dichiarazioni di Salvini, a volte sembra più polemico con me che non con gli avversari”, aveva detto poco prima la leader di Fratelli d’Italia ospite del Tg della 7. “Il prezzo del gas sale perché le speculazioni salgono, se non fermiamo le speculazioni 30 miliardi non bastano”. “Non è giusto dire che stiamo aspettando ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) –tra Matteoe Giorgiasullodi bilancio. Nel“abbiamo sensibilità diverse, Giorgia mi dice ‘aspettiamo, e facciamo riforme più complessive, non mettiamo soldi subito per aiutare la gente a pagare le bollette, aspettiamo l’Europa’, ma se l’Europa dorme io cosa faccio, licenzio un milione di persone?”. Così il leader della Lega in serata. “E’ qualche giorno che mi sorprendono le dichiarazioni di, a volte sembra più polemico con me che non con gli avversari”, aveva detto poco prima la leader di Fratelli d’Italia ospite del Tg della 7. “Il prezzo del gas sale perché le speculazioni salgono, se non fermiamo le speculazioni 30 miliardi non bastano”. “Non è giusto dire che stiamo aspettando ...

