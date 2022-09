A Samarcanda Putin, Xi e gli alleati sfidano l’occidente (Di giovedì 15 settembre 2022) Al vertice di Samarcanda parteciperanno paesi decisi a dimostrare che le sanzioni occidentali non sono sufficienti a isolare un paese e a trovare “nuove norme internazionali” volute soprattutto dalla Cina. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Al vertice diparteciperanno paesi decisi a dimostrare che le sanzioni occidentali non sono sufficienti a isolare un paese e a trovare “nuove norme internazionali” volute soprattutto dalla Cina. Leggi

fattoquotidiano : I due leader a Samarcanda: “Affari per 200 miliardi di dollari” - RehoEmanuele88 : incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping al vertice SCO di Samarcanda. Il vertice della Shanghai Cooperation Organi… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per la co… - uffacheppa : Uzbekistan: Putin è arrivato a Samarcanda per il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Il ve… - VengoDiMongo : RT @Mimmo_Gaudioso: Putin a Samarcanda, chissà se la nera signora gli ha presentato il conto degli straordinari che ha dovuto fare per lui… -