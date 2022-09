X-Factor | torna Fedez tra i giudici | l’appello alla moglie Chiara Ferragni

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Tutto pronto per la nuova edizione di X-che andrà in onda su Sky con tante novità. Una tra queste è il ritorno in veste di giudice di, il quale l’ultima volta partecipò nel 2015 portando in finale gli Urban Strangers. Questa volta, Federico ha fatto una precisa richiesta a sua, L'articolo