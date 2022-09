Ultime Notizie Roma del 14-09-2022 ore 07:10 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì 14 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Chi è ferma che dopo la controffensiva Ucraina e filo russi stanno facendo sfollare le loro famiglie dalla Crimea è un certo numero di soldati russi si ritira dal oblast’ di charkiv secondo il pentagono negli ultimi giorni non scacchi per negoziare fanno Parla vicepremier Ucraina Stefani la controffensiva di Chieve sarebbe stata sviluppata insieme agli Stati Uniti gli ucraini hanno fatto progressi significativi Ma sarà un lungo cammino come biden l’intelligence americana intanto rivela che la Russia trasferito segretamente dal 2014 oltre 300 milioni di dollari a partiti politici stranieri oggi il pacchetto di proposte europee per fare per carne regia taglio obbligatorio ai consumi elettrici contributo di solidarietà da chiedere alle società Oil & gas e ricavi dei produttori di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 14 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Chi è ferma che dopo la controffensiva Ucraina e filo russi stanno facendo sfollare le loro famiglie dalla Crimea è un certo numero di soldati russi si ritira dal oblast’ di charkiv secondo il pentagono negli ultimi giorni non scacchi per negoziare fanno Parla vicepremier Ucraina Stefani la controffensiva di Chieve sarebbe stata sviluppata insieme agli Stati Uniti gli ucraini hanno fatto progressi significativi Ma sarà un lungo cammino come biden l’intelligence americana intanto rivela che la Russia trasferito segretamente dal 2014 oltre 300 milioni di dollari a partiti politici stranieri oggi il pacchetto di proposte europee per fare per carne regia taglio obbligatorio ai consumi elettrici contributo di solidarietà da chiedere alle società Oil & gas e ricavi dei produttori di ...

