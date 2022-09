Sul Times l’elogio del mercato del Napoli: «De Laurentiis non piace ma sa come gestire un club» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il Napoli finisce sul Times, argomento di conversazione in un dialogo tra l’ex calciatore Oscar Damiani e la giornalista sportiva Michela Macalli che è anche agente Fifa. Esprimono il loro punto di vista sulla squadra di Spalletti, che stasera affronterà i Rangers in Champions League. Per la Macalli la forza del Napoli è soprattutto l’attacco, dove nonostante l’assenza di Osimhen Spalletti ha diverse opzioni di qualità giunte dal mercato. Definisce Raspadori, “mossa strategicamente intelligente”. Un mercato elogiato anche da Damiani: “Il lavoro del Napoli sul mercato è stato eccezionale, testimonianza la competenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Lui è una persona veramente capace che non piace a tutti ma sa come ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ilfinisce sul, argomento di conversazione in un dialogo tra l’ex calciatore Oscar Damiani e la giornalista sportiva Michela Macalli che è anche agente Fifa. Esprimono il loro punto di vista sulla squadra di Spalletti, che stasera affronterà i Rangers in Champions League. Per la Macalli la forza delè soprattutto l’attacco, dove nonostante l’assenza di Osimhen Spalletti ha diverse opzioni di qualità giunte dal. Definisce Raspadori, “mossa strategicamente intelligente”. Unelogiato anche da Damiani: “Il lavoro delsulè stato eccezionale, testimonianza la competenza del presidente Aurelio De. Lui è una persona veramente capace che nona tutti ma sa...

napolista : Sul Times l’elogio del mercato del #Napoli: «De Laurentiis non piace ma sa come gestire un club» Sul prestigioso i… - mauriziocori1 : RT @MilanoFinanza: Roma, l'emergenza rifiuti arriva in prima pagina sul New York Times - maola_varalli : RT @LuigiDeBiase: Sul New York Times due pezzi in tre giorni sulla presenza crescente dell'intelligence americana e britannica sul campo di… - Z_ARWAR : RT @zerodosi: ?EPOCH TIME - 'Un team di esperti di Harvard, Johns Hopkins e altre importanti università ha pubblicato una ricerca che cambi… - radiokemonia : Stai ascoltando: Matt Bianco-Good Times (Miami Mix) La musica anni 80 solo su -