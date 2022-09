Isabella Rauti dice no al teatrino di Repubblica. A Fiano non restano che le battute squallide (Di mercoledì 14 settembre 2022) Formalmente dovrebbe essere un confronto tra tutti i candidati del collegio. Nella sostanza si annuncia come ben altro. Del resto, è stata la stessa Repubblica, che organizza il faccia a faccia in streaming sulla competizione per il Senato a Sesto San Giovanni, a dichiararlo apertamente con i suoi titoli: da «Sfida sull’antifascismo, il dibattito Fiano-Rauti in diretta streaming», del 9 settembre, a «Il figlio del deportato e la figlia del fascista: la sfida accende l’ex Stalingrado d’Italia», di lunedì. Abbastanza, insomma, per far ritirare a Isabella Rauti la disponibilità che aveva dato, perché «quello che sta organizzando il giornale fondato da Eugenio Scalfari non è un confronto fra i vari candidati sui temi concreti della campagna elettorale, ma uno scontro polarizzato sui dualismo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Formalmente dovrebbe essere un confronto tra tutti i candidati del collegio. Nella sostanza si annuncia come ben altro. Del resto, è stata la stessa, che organizza il faccia a faccia in streaming sulla competizione per il Senato a Sesto San Giovanni, a dichiararlo apertamente con i suoi titoli: da «Sfida sull’antifascismo, il dibattitoin diretta streaming», del 9 settembre, a «Il figlio del deportato e la figlia del fascista: la sfida accende l’ex Stalingrado d’Italia», di lunedì. Abbastanza, insomma, per far ritirare ala disponibilità che aveva dato, perché «quello che sta organizzando il giornale fondato da Eugenio Scalfari non è un confronto fra i vari candidati sui temi concreti della campagna elettorale, ma uno scontro polarizzato sui dualismo ...

ilPontormo : RT @SecolodItalia1: Isabella Rauti dice no al teatrino di Repubblica. A Fiano non restano che le battute squallide - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Isabella Rauti dice no al teatrino di Repubblica. A Fiano non restano che le battute squallide - SecolodItalia1 : Isabella Rauti dice no al teatrino di Repubblica. A Fiano non restano che le battute squallide… - serenel14278447 : Elezioni politiche, Isabella Rauti di FdI rinuncia al dibattito a Sesto. Fiano (Pd): 'Scappa dal confronto'… - MIBrutus : Elezioni politiche, Isabella Rauti di FdI rinuncia al dibattito a Sesto. Fiano (Pd): 'Scappa dal confronto'.… -