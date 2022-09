Grant Gustin dice addio a The Flash | al via le riprese dell’ultima stagione

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Sapevamo già che questo momento sarebbe arrivato ma adesso che tutto sta prendendo forma sembra ancora più difficile e complicato anche per i suoi protagonisti a partire da. L’attore ha voluto direa Theritrovandosi sul set per l’inizio delledell’annunciata ultimae ripensando a questi anni mettendo insieme una serie di foto scattate proprio durante questa lunga avventura.è cresciuto tanto in questi anni e non solo fisicamente ma anche a livello personale e professionale e lui ci tiene a sottolinearlo ringraziando tutti coloro che in questi anni gli sono stati acconto. L’ultimadi Thesarà presentata in anteprima all’inizio del 2023 e il ...

RetweetDc : RT @ArrowverseITA: #grantgustin si allena per la stagione 9 di #theflash nel nuovo video... - ArrowverseITA : #grantgustin si allena per la stagione 9 di #theflash nel nuovo video... - ludmillaprep : RT @renrprep: grant gustin che è tornato super attivo su ig mi fa frignare - badtasteit : #TheFlash9: Grant Gustin si allena per la stagione finale - xavsworldprep : grant gustin che è tornato super attivo su ig mi fa frignare -

BadTaste.it TV

ha iniziato gli allenamenti per la stagione 9 di The Flash , in arrivo prossimamente su The CW . Il personal trainer dell'attore ha pubblicato un video dell'allenamento, potete vederlo ...In Il sacrificio di Harrison Nash Wells , un titolo fin troppo rivelatore rispetto al suo originale, non solo a viene data al'opportunità di divertirsi con un ruolo comico che gli ... The Flash 9: Grant Gustin si allena per la stagione finale Grant Gustin ha iniziato gli allenamenti per la stagione 9 di The Flash, in arrivo prossimamente su The CW con tredici episodi ...L'ex star di Pretty Little Liars Lucy Hale e il protagonista di The Flash Grant Gustin hanno terminato le riprese di un film