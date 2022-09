Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli al comando a metà Mondiali. Atamanov e Kaleyn fuori gara! Baldassarri quarta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sofia Raffaeli ha giganteggiato nella prima giornata di qualificazione ai Mondiali 2022 di Ginnastica ritmica, incomincati oggi alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La Formica Atomica primeggia con 66.350 punti a metà gara: dopo palla e cerchio è in pole position, domani si esibirà con clavette e nastro. L’azzurra è indiscutibiilmente la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel concorso generale individuale, ma bisognerà aspettare la finale di sabato. Alle sue spalle si sono piazzate la tedesca Darja Varfolomeev (64.950) e la bulgara Stiliana Nikolova (64.450). La 18enne marchigiana, quest’anno vincitrice della Coppa del Mondo all-around, ha incominciato la propria gara alla palla e sulle note di Nemesis di Benjamin Clementine è riuscita a incantare la giuria, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022)ha giganteggiato nella prima giornata di qualificazione ai2022 di, incomincati oggi alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La Formica Atomica primeggia con 66.350 punti agara: dopo palla e cerchio è in pole position, domani si esibirà con clavette e nastro. L’azzurra è indiscutibiilmente la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel concorso generale individuale, ma bisognerà aspettare la finale di sabato. Alle sue spalle si sono piazzate la tedesca Darja Varfolomeev (64.950) e la bulgara Stiliana Nikolova (64.450). La 18enne marchigiana, quest’anno vincitrice della Coppa del Mondo all-around, ha incominciato la propria gara alla palla e sulle note di Nemesis di Benjamin Clementine è riuscita a incantare la giuria, ...

Coninews : Milena & Sofia ?? Comincia oggi in Bulgaria il Mondiale di ginnastica ritmica. Subito in gara le individualiste… - GuidaTVPlus : 14-09-2022 21:30 #RaiSport+ Ginnastica Ritmica - Mondiali 2022: Finali Cerchio e Palla #Ginnastica #Sport - IFlck : RT @RaiSport: Mondiali di ginnastica ritmica: segui le gare dal 14 al 18 settembre su #RaiSport, @RaiDue e @RaiPlay #GinnasticaRitmica #m… - RaiSport : Mondiali di ginnastica ritmica: segui le gare dal 14 al 18 settembre su #RaiSport, @RaiDue e @RaiPlay… - sportface2016 : Ginnastica ritmica, Mondiali #Sofia: out #Atamanov e #Kaleyn, salgono le chance per #Raffaeli e #Baldassarri -