Ferrari, la strategia a Monza spiegata da Rueda tempi alla mano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Criticare le scelte strategiche della Ferrari rischia di diventare un leit motiv scollegato da ragioni oggettive. È un dato di fatto come siano stati commessi degli errori in stagione ma da qui al ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Criticare le scelte strategiche dellarischia di diventare un leit motiv scollegato da ragioni oggettive. È un dato di fatto come siano stati commessi degli errori in stagione ma da qui al ...

quipo : @sicktrader66 macchina, Leclerc qualche errore di troppo, Sainz viene fuori alla distanza, solido anche se senza ac… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1, #Horner commenta la strategia #Ferrari nell'#ItalianGP - FormulaPassion : #F1, #Horner commenta la strategia #Ferrari nell'#ItalianGP - alexdelli : @FUnoAT Oddio che la ferrari non abbia sbagliato niente domenica è tutto da vedere. Ha praticamente scoperchiato le… - __PaToS__ : @_rik46 Nonostante i punti persi in Francia speravo che la Ferrari avrebbe fatto in modo di far vincere più gare po… -