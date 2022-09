Fabrizio Corona riceve un messaggio da Francesco Totti e lo pubblica | poco dopo il suo profilo Instagram sparisce Aveva detto | “Ora dirò tutto su lui e Ilary”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)Blasi e. Non serve essere degli appassionati di gossip per sapere chi sono. Ma Alessio La Padula, invece, chi è? E cosa c’entra con loro? Facciamo un passo indietro.l’inaspettata intervista del Pupone al Corriere (“È stato uno shock, ecco cosa ho trovato sul telefono di”), l’ex re dei paparazzi ha rotto il silenzio rivelando che presto avrebbe raccontato tutta la verità. La sua, ovviamente. “Caro Pupone e cara Caciottara, è arrivato il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete cominciato voi”, le parole divia social. Primo ‘scoop’ lo screenshot di una ‘richiesta di’ da parte di. Oscurando il testo in ...

ElisaDiGiacomo : Fabrizio Corona: il suo account su Instagram è stato disattivato - GCugini : Totti-Blasi, bloccato l'account Instagram di Fabrizio Corona: aveva promesso rivelazioni sulla separazione dell'ann… - Missi65 : RT @trash_italiano: Fabrizio Corona annuncia rivelazioni inedite su Ilary Blasi e Francesco Totti. Instagram gli blocca l'account (per la s… - occhio_notizie : Bloccato l'account Instagram di #FabrizioCorona: #Totti lo aveva contattato dopo le accuse - LaMaiNaGioia : Cosa è questo trash tra Maurizio sorge e Fabrizio Corona? #tottiblasi -

Ad averlo riesumato è stato, che l'ha contattato per sapere il suo pensiero sulla fine del matrimonio con Francesco Totti, o meglio per portare a compimento la sua vendetta personale. ...L'ex concorrente del talent show non ha però affatto gradito di essere finito al centro di questo gossip, scagliandosi duramente su instagram contro l' ex di Belen :nel mirino di ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ..."Lui è sensibile, lei una persona fredda, calcolatrice", anche il re del porno dice la sua sulla fine della storia tra l'ex capitano e la ...