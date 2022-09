Cgil: decalogo per salari, tetto bollette e riforma fisco (Di mercoledì 14 settembre 2022) BOLOGNA – Un decalogo stilato con l’obiettivo primario di aumentare i salari e difendere i redditi da lavoro e da pensione dall’inflazione, rafforzare la contrattazione e riformare il fisco. E poi dire basta alla precarietà e ridurre gli orari di lavoro. Rinvigorire il filo della legalità e la sicurezza sul lavoro e disegnare un nuovo stato sociale e diritti di cittadinanza, varare politiche di sviluppo e nuovo intervento pubblico. A stilarlo è la Cgil, riunita a Bologna in Piazza Lucio Dalla – alla presenza del segretario, Maurizio Landini (foto) – in occasione dell’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati intitolata, ‘Ascoltate il lavoro’. Invocazione destinata alla politica alla vigilia del voto del prossimo 25 settembre. Tra i punti individuati dal sindacato per fare fronte alle nuove ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 settembre 2022) BOLOGNA – Unstilato con l’obiettivo primario di aumentare ie difendere i redditi da lavoro e da pensione dall’inflazione, rafforzare la contrattazione ere il. E poi dire basta alla precarietà e ridurre gli orari di lavoro. Rinvigorire il filo della legalità e la sicurezza sul lavoro e disegnare un nuovo stato sociale e diritti di cittadinanza, varare politiche di sviluppo e nuovo intervento pubblico. A stilarlo è la, riunita a Bologna in Piazza Lucio Dalla – alla presenza del segretario, Maurizio Landini (foto) – in occasione dell’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati intitolata, ‘Ascoltate il lavoro’. Invocazione destinata alla politica alla vigilia del voto del prossimo 25 settembre. Tra i punti individuati dal sindacato per fare fronte alle nuove ...

