Alpine Experience - Tester per un giorno a Vairano con la A110 | scopri come iscriverti

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Prendono il via domenica 18 settembre, sulla nostra pista di, i neonati, eventi organizzati in esclusiva dalla Casa francese. Due le opzioni per gli appassionati: Cronometro e Panorama. I primi sono dedicati ai track day in pista, i secondi pensati per far assaporare il piacere di guida sulle strade paesaggisticamente più affascinanti della nostra penisola (qui il nostro viaggio). Camera car e giro veloce finale. Ai partecipanti, suddivisi in due gruppi, sarà assegnato un istruttore per imparare i segreti della guida sportiva: impostazione di guida, tecniche di frenata, controllo della sbandata... ci si potrà immedesimare in veri piloti a bordo della gammamessa a disposizione dalla Casa (per i proprietarisi stano studiando eventi ad hoc...). E, al termine, si ...

DominoEffetto : @LaRobiErre @cristianik1 Comunque, 18 settembre, circuito di Vairano, Alpine Experience. -

Il 18 settembre 2022 si svolgerà il primo di questi eventi per il secondo semestre dell'anno, l'Cronometro al Circuito di Vairano, un corso di Guida Sportiva effettuato a bordo di ... Alpine Experience: una nuova esperienza al volante della gamma A110 Affiancati da un istruttore, sarà possibile provare la francese sul nostro circuito, affrontando esercizi di guida sportiva e una prova cronometro finale ...