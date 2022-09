Smart Working, arriva la proroga: ecco fino a quando e per chi (Di martedì 13 settembre 2022) La pandemia, tra le altre cose, ci ha fatto scoprire e sperimentare nuove modalità lavorative. Lo Smart Working o lavoro da remoto o ancora da casa, è senza dubbio uno di questi. Ora però con la conversione in legge del decreto Aiuti bis, nuovi sviluppi interesseranno anche questa modalità lavorativa. Leggi anche: Coprifuoco e Smart Working contro la crisi del gas? Le proposte proroga dello Smart Working fino al 31 dicembre: gli interessati Nella fattispecie, questa modalità di lavoro sarà prorogata fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili e per i genitori di bambini e ragazzi fino ai 14 anni di età. Per quel che riguarda propriamente le norme che regolamentano il lavoro da casa esse sono le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 settembre 2022) La pandemia, tra le altre cose, ci ha fatto scoprire e sperimentare nuove modalità lavorative. Loo lavoro da remoto o ancora da casa, è senza dubbio uno di questi. Ora però con la conversione in legge del decreto Aiuti bis, nuovi sviluppi interesseranno anche questa modalità lavorativa. Leggi anche: Coprifuoco econtro la crisi del gas? Le propostedelloal 31 dicembre: gli interessati Nella fattispecie, questa modalità di lavoro saràtaal 31 dicembre per i lavoratori fragili e per i genitori di bambini e ragazziai 14 anni di età. Per quel che riguarda propriamente le norme che regolamentano il lavoro da casa esse sono le ...

CorriereCitta : Smart Working, arriva la proroga: ecco fino a quando e per chi - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Smart working, proroga fino al 31 dicembre per i fragili e per chi ha figli under 14. Ecco cosa cambia - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Smart working, proroga fino al 31 dicembre per fragili e per chi ha figli minori di 14 anni - Omo_Salvadego__ : 'Diritto allo smart working totale', ma l'azienda mi aveva già risposto in passato che 'è a discrezione dell'aziend… - PatronatoAcai : Smart working: cambiano tempi e regole per le comunicazioni dei datori di lavoro -