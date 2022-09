Smart working, 1300 dipendenti del New York Times rifiutano di tornare in ufficio (Di martedì 13 settembre 2022) Circa 1300 dipendenti del New York Times – si sono rifiutati di tornare in ufficio, minacciando di scioperare se l’azienda non accetterà le richieste del sindacato riguardo Smart working e aumenti salariali. “Continueremo a produrre lavoro di alta qualità, che vince premi, ricordando all’azienda che non può cambiare in modo unilaterale le nostre condizioni di lavoro”, si legge nella lettera consegnate dalla Times Guild (il sindacato dei lavoratori) ai vertici della storica testata Usa e firmata dai lavoratori che affermano che continueranno a lavorare in remoto questa settimana, che sarebbe dovuta essere quella del rientro in redazione. Nella lettera del sindacato si ricorda che il rientro in ufficio “essendo una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Circadel New– si sono rifiutati diin, minacciando di scioperare se l’azienda non accetterà le richieste del sindacato riguardoe aumenti salariali. “Continueremo a produrre lavoro di alta qualità, che vince premi, ricordando all’azienda che non può cambiare in modo unilaterale le nostre condizioni di lavoro”, si legge nella lettera consegnate dallaGuild (il sindacato dei lavoratori) ai vertici della storica testata Usa e firmata dai lavoratori che affermano che continueranno a lavorare in remoto questa settimana, che sarebbe dovuta essere quella del rientro in redazione. Nella lettera del sindacato si ricorda che il rientro in“essendo una ...

