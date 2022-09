Siria: Onu, 'grande preoccupazione per epidemia di colera nel nord' (Di martedì 13 settembre 2022) Damasco, 13 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Le Nazioni Unite hanno espresso "grande preoccupazione" per l'epidemia di colera decretata nella provincia di Aleppo, nel nord della Siria, dopo che sono stati confermati 15 casi di persone che si sono ammalate, di cui una deceduta, mentre a livello nazionale sono stati confermati più di 25 pazienti. Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la Siria, Imran Riza, ha precisato che tra il 25 agosto e il 10 settembre nel Paese asiatico sono stati confermati 936 casi di persone ammalate con grave diarrea acquosa, delle quali otto sono decedute. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Damasco, 13 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - Le Nazioni Unite hanno espresso "" per l'didecretata nella provincia di Aleppo, neldella, dopo che sono stati confermati 15 casi di persone che si sono ammalate, di cui una deceduta, mentre a livello nazionale sono stati confermati più di 25 pazienti. Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la, Imran Riza, ha precisato che tra il 25 agosto e il 10 settembre nel Paese asiatico sono stati confermati 936 casi di persone ammalate con grave diarrea acquosa, delle quali otto sono decedute.

