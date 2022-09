Russia, le spese del Cremlino salgono più delle entrate, surplus quasi azzerato in agosto (Di martedì 13 settembre 2022) Tra luglio e agosto il surplus di budget della Russia (la differenza tra entrate e spese dello Stato) si è ridotto in modo significativo. Secondo quanto riporta il ministero delle Finanze russo a fine giugno il saldo risultava in attivo per 1.370 miliardi di rubli (22 miliardi di euro) mentre a fine agosto si era assottigliato a 137 miliardi di rubli (2,2 miliardi di euro). In sessanta giorni il surplus si è quindi ridotto ad un decimo, con un calo che sembra essersi concentrato soprattutto negli ultimi 30 giorni. Ciò non di meno i ricavi dello stato russo continuano a salire: dai 14 miliardi di rubli di giugno ai 17,1 miliardi di agosto. Poiché il dato è relativo ad un saldo incide però anche l’andamento delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Tra luglio eildi budget della(la differenza tradello Stato) si è ridotto in modo significativo. Secondo quanto riporta il ministeroFinanze russo a fine giugno il saldo risultava in attivo per 1.370 miliardi di rubli (22 miliardi di euro) mentre a finesi era assottigliato a 137 miliardi di rubli (2,2 miliardi di euro). In sessanta giorni ilsi è quindi ridotto ad un decimo, con un calo che sembra essersi concentrato soprattutto negli ultimi 30 giorni. Ciò non di meno i ricavi dello stato russo continuano a salire: dai 14 miliardi di rubli di giugno ai 17,1 miliardi di. Poiché il dato è relativo ad un saldo incide però anche l’andamento...

