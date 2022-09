Papa Francesco si dice pronto ad andare in Cina (Di martedì 13 settembre 2022) Papa Francesco è in volo per il Kazakistan per il suo 38esimo viaggio apostolico, tre giorni a Nur - Sultan nel cuore dell'Asia per partecipare al Congresso dei Capi delle religioni mondiali e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 settembre 2022)è in volo per il Kazakistan per il suo 38esimo viaggio apostolico, tre giorni a Nur - Sultan nel cuore dell'Asia per partecipare al Congresso dei Capi delle religioni mondiali e ...

Pontifex_it : Il mio messaggio per voi #giovani, il grande messaggio di cui è portatrice la Chiesa è Gesù! Sì, Lui stesso, il suo… - _Nico_Piro_ : Da nemico della guerra mi fa orrore che si gioisca per la morte di soldati (qualsiasi bandiera abbiano sul braccio)… - vaticannews_it : Come sempre da inizio pontificato, #PapaFrancesco oggi pomeriggio a Santa Maria Maggiore per affidare alla Salus Po… - Leoncina1971 : RT @MaxTheWarrior76: @NicolaPorro E meno male che si è dato il nome Francesco, il primo 'papa', proprio in onore di San Francesco d'Assisi,… - TV2000it : ???????? #PapaFrancesco in volo verso il #Kazakistan #13settembre #PopeFrancis #Kazakhstan #Chiesa #PapainKazakhstan… -